توقع هجمة جديدة من "كورونا" في الولايات المتحدة بعد فتح الأسواق الأمريكية

حذرت مجلة أمريكية من أن فيروس كورونا سيشن هجوما جديدا في حال إعادة فتح المؤسسات والأسواق في الولايات المتحدة بنهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن خيارات أمريكا للتعامل مع الفيروس المستجد لا تزال محدودة في غياب لقاح مضاد.

ولفتت مجلة "أتلانتيك" في تقرير نشره موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أمس الأربعاء إلى أن الولايات المتحدة أصبحت الآن "نواة الغزو الفيروسي" بإصابات وصلت إلى نحو ثلث إصابات كورونا في العالم نتيجة تقاعسها منذ البداية في التعامل مع الوباء.

وأشارت إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت اتخاذ تدابير طارئة فقط في شهر مارس الماضي، رغم وقوع إصابات كثيرة منذ بداية العام، مضيفة أن تأخر الإجراءات "عزز وضع الولايات المتحدة كمركز جديد للوباء".

وقال التقرير "كان على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة أكثر من أي دولة أخرى للتعامل مع الوباء... وها هي الآن تعتبر أكبر حامل للفيروس في العالم".

وأضاف "والآن ماذا سيحدث بحلول شهر أيار أو حزيران الدافئين... هل ستعود الأمور إلى ما كانت عليه... الحقيقة أن خيارات الولايات المتحدة محدودة لوجود إصابات كثيرة وليس أمامها الآن سوى الإبقاء على سياسة التباعد الاجتماعي التي يبدو أنها تعمل بنجاح لكن بثمن اقتصادي هائل... وعندما يتم تخفيف القيود في 30 من الشهر الجاري على الأرجح فإن فيروس كورونا سيشن هجوما جديدا مثلما يفعل الآن في سنغافورة والصين ودول آسيوية أخرى نجحت في احتواء الوباء لفترة قصيرة".