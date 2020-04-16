عمره 99 عاما..جندي برازيلي شارك بالحرب العالمية الثانية يهزم كورونا

انتصر جندي برازيلي سابق يبلغ من العمر 99 عاما وشارك في الحرب العالمية الثانية، على فيروس كورونا المستجد، وخرج من المستشفى العسكري في العاصمة برازيليا.

ووفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية، الأربعاء، غادر إرماندو بيفيتا الذي خدم في فوج المدفعية البرازيلي في أفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية، المستشفى، الثلاثاء، على وقع الموسيقى العسكرية والتصفيق.

وجاءت مغادرة الجندي السابق عقب مكوثه 8 أيام في المستشفى، حيث تناقل العديد من وسائل الإعلام مقاطع فيديو له حال خروجه وهو يرتدي قبعة خضراء ورافع ذراعيه في الهواء كدليل على هزيمته المرض.

وقال بيفيتا في تصريحات صحفية: "كانت معركة ضخمة بالنسبة لي، وأكبر مما كانت عليه المعارك في الحرب. ففي الحرب تقتل لتعيش، أما هنا، فعليك أن تقاتل لتعيش وتخرج من هذه المعركة فائزا".

والأربعاء، ارتفع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في البرازيل، إلى 1736 بعد تسجيل 204 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة المنقضية.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الأربعاء، أكثر من مليونين و77 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد عن 134 ألفا، وتعافى أكثر من 509 آلاف، وفق موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الوباء حول العالم.