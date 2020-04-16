فيروس كورونا ينشط مجددا في "قم" الإيرانية

أعلن رئيس جامعة محافظة قم للعلوم الطبية وسط إيران، محمد رضا قدير، مساء الأربعاء، عن تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المحافظة خلال الساعات الماضية.

ومحافظة "قم" هي بؤرة تفشي فيروس كورونا في إيران، حيث سجلت هذه المحافظة أول ظهور لهذا الفيروس في 19 من فبراير الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إيرنا"، عن قدير خلال اجتماع للجنة الحكومية الخاصة بمكافحة كورونا في قم، أن "عدد المصابين بالفيروس تزايد بمحافظة قم وهناك عدد كبير من المراجعين في المستشفيات بسبب ظهور أعراض لديهم".

وأضاف أن "عددا من المصابين أدخلوا إلى المستشفيات خاصة مستشفى كامكار الذي يعد من أكبر المستشفيات الذي جرى تخصيصه لمعالجين المصابين بكورونا منذ ظهوره في إيران"، مشدداً على ضرورة إغلاق "الوظائف عالية المخاطر".

وقال رئيس جامعة قم للعلوم الطبية: "لا تزال هناك حاجة لإغلاق الوظائف عالية المخاطر، ونحن قلقون بشأن إعادة فتح هذه النقابات، وإن الممرات والمراكز المسقوفة خطيرة حقًا، ويجب ألا تكون نشطة هذه الأيام".

كما لا يزال معدل الإصابات والوفيات في العاصمة طهران هو الأعلى في إيران، حيث قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إن ثلث الوفيات الجديدة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران، سُجلت في طهران.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت أنها سجلت 94 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية فيما كانت عدد الإصابات 1512، مشيرة إلى أن "الوفيات ارتفع إلى 4777 بيما بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا 76 ألف و389 شخصا".