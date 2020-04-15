ترامب: أمريكا اجتازت على الأرجح ذروة تفشي كورونا

المصدر: أ ف ب

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، أن تكون الولايات المتحدة قد "اجتازت ذروة" تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطورات فيروس كورونا المستجد في البلاد، إنه "من الواضح أن استراتيجيتنا الشرسة تؤتي ثمارها"، مضيفا أن "المعركة مستمرة لكن البيانات تشير إلى أننا، على الصعيد الوطني، تجاوزنا الذروة في عدد الإصابات الجديدة".

وتابع أن "هذه التطورات المشجعة وضعتنا في موقع قوي جدا لوضع اللمسات الأخيرة على التوجيهات التي ستحكم إعادة فتح بلدنا".

وأشار إلى أنه سيعلن عن هذه التوجيهات خلال مؤتمر صحافي سيعقده الخميس.

وقال مسؤول أمريكي كبير بقطاع الصحة يوم الأربعاء إن حكام نحو 20 ولاية بها أعداد قليلة من حالات فيروس كورونا المستجد يعتقدون أنهم قد يكونون مستعدين للبدء في إجراءات إعادة تشغيل الأعمال خلال الموعد الذي يستهدفه الرئيس دونالد ترامب في الأول من مايو/ أيار.

ومن بين الولايات الخمسين، سجلت 17 ولاية إصابات بالفيروس أقل من 100 حالة، الثلاثاء الماضي.

وقال حكام الولايات الأشد تضررا وهي نيويورك وكاليفورنيا ولويزيانا ونيوجيرزي وماساتشوستس وميشيغان، إن هناك حاجة لإجراء مزيد من الفحوص الواسعة قبل بدء إنهاء إجراءات العزل العام الأمريكية بسبب فيروس كورونا التي أبعدت الملايين عن العمل نتيجة إغلاق المطاعم والأعمال التجارية والمدارس.

وتجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا، 30800 حالة يوم الأربعاء.

وسجلت الولايات المتحدة أول حالة وفاة بالفيروس في 29 فبراير/ شباط، واستغرق الأمر 38 يوما لارتفاع الحصيلة إلى 10 آلاف ثم 9 أيام أخرى فقط للوصول إلى 30 ألفا.

وتجاوزت حالات الإصابة في أنحاء البلاد 635 ألفا وفي العالم مليوني حالة.