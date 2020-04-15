وفيات فيروس كورونا في أمريكا تقترب من 30 ألفا

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا اقترب من 30 ألفا، اليوم الأربعاء، وذلك بعد زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في اليوم السابق.

وبحسب الحصيلة، سجلت الولايات المتحدة 2364 حالة وفاة أمس الثلاثاء، وهو ما يفوق بكثير أعلى عدد وفيات يومي سجل سابقا في 10 نيسان/ أبريل، وبلغ 2069.

وبلغت الوفيات في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء 29751، بزيادة 1305 مع عدم إعلان الكثير من الولايات وفياتها بعد.

وتجاوزت حالات الإصابة بأنحاء البلاد 615 ألفا، وفي العالم مليوني حالة.

ورغم ارتفاع الوفيات، إلا أن هناك إشارات خافتة في بعض الأجزاء من البلاد على أن التفشي بدأ في الانحسار.

وقال مسؤول أمريكي كبير بقطاع الصحة، اليوم الأربعاء، إن حكام نحو 20 ولاية فيها أعداد قليلة من حالات فيروس كورونا المستجد يعتقدون أنهم قد يكونون مستعدين للبدء في إجراءات إعادة تشغيل الأعمال خلال الموعد الذي يستهدفه الرئيس دونالد ترامب في الأول من مايو أيار.

ومن بين الولايات الخمسين سجلت 17 ولاية إصابات بالفيروس أقل من 100 حالة أمس الثلاثاء.

وقال حكام الولايات الأشد تضررًا، وهي نيويورك وكاليفورنيا ولويزيانا ونيوجيرزي وماساتشوستس وميشيغان: إن هناك حاجة لإجراء المزيد من الفحوص الواسعة قبل بدء إنهاء إجراءات العزل العام الأمريكية بسبب فيروس كورونا، التي أبعدت الملايين عن العمل نتيجة إغلاق المطاعم والأعمال التجارية والمدارس.