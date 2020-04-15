تركيا تتخطى لليوم الثاني على التوالي عتبة 100 وفاة بفيروس كورونا

المصدر: أ ف ب

سجّلت تركيا، الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي أكثر من مئة وفاة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة، وسط تسارع تفشي فيروس كورونا المستجد على أراضيها.

وأعلن وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة، الأربعاء، في مؤتمر صحفي في أنقرة، تسجيل 4281 إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19، و115 وفاة إضافية بين مساء الثلاثاء ومساء الأربعاء.

وباتت الحصيلة الإجمالية للإصابات على الأراضي التركية تناهز 70 ألفا والوفيات 1518 حالة.

وبعدما أغلقت المدارس وعلّقت الرحلات الجوية وحظرت التجمّعات، أمرت الحكومة الأسبوع الماضي مواطنيها بالبقاء في منازلهم لمدّة 48 ساعة في 31 مدينة بدءاً من منتصف ليل الجمعة، في إطار إجراءات صارمة جديدة لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ.

وتفرض تركيا منذ آذار/مارس العزل المنزلي على المسنّين الذين تتخطى أعمارهم 65 عاما، وعلى من يعانون أمراضا مزمنة، وعلى الشباب ممن لا تتجاوز أعمارهم 20 عاما.

وبدأت تركيا، الأربعاء، إطلاق سراح سجناء لتخفيف اكتظاظ السجون.