الإمارات: 5 وفيات و432 إصابة جديدة بكورونا.. وحالات الشفاء تتخطى الألف

أعلنت السلطات الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء تسجيل 5 وفيات و432 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات المسجلة في الدولة إلى 5365 حالة و33 وفاة.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات إن "حالات الشفاء المسجلة في الدولة بلغت أكثر من 1000 حالة، بعد تسجيل شفاء 101 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، حيث ارتفع مجموع حالات الشفاء إلى 1034 حالة".

وأعلنت الوزارة عن إجراء أكثر من 767 ألف فحص حتى الأمس على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين.

كما أعلنت الوزارة وفاة 5 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة شملت 3 آسيويين ومصابا عربيا ومصابا خليجيا وذلك نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصةً وأنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 33 حالة .