المدارس في ألمانيا تستأنف نشاطها في 4 مايو.. والسماح لمتاجر بفتح أبوابها مجددًا

المصدر: ا ف ب

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأربعاء، أنه سيسمح للمتاجر التي تقل مساحتها عن 800 متر مربع بفتح أبوابها مجددًا، على أن تستأنف المدارس نشاطها في الرابع من أيار/مايو إذا استمر احتواء وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

في المقابل، تم تمديد حظر التجمعات الكبيرة من مثل البطولات الرياضية والحفلات الموسيقية حتى 31 آب/أغسطس، وفق ما أوردت وثيقة أعدتها ميركل وحكام الولايات الألمانية الـ16 ووزعت على الصحافيين.

وقالت ميركل أيضًا إن السلطات "ستوصي" بوضع كمامات الحماية في وسائل النقل العام وداخل المتاجر.

وإذ لفتت إلى "نجاح مرحلي هش" سجلته البلاد في كبح انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضحت أنه سيتم تخفيف القيود بدءا من 20 نيسان/أبريل على أن يترجم ذلك خصوصًا بإعادة فتح عدد من المتاجر.