وزير الصحة اليمني يكشف نتيجة فحوصات المخالطين للمصاب الوحيد بكورونا‎

قال وزير الصحة في الحكومة اليمنية، ناصر باعوم، اليوم الأربعاء، إن منظمة الصحة العالمية في اليمن، أجرت فحوصات على المخالطين للحالة الوحيدة المصابة بفيروس كورونا بمحافظة حضرموت، وتبّين أن جميع النتائج كانت سلبية، ولم تظهر أي أعراض على المخالطين.

وأكد خلال اجتماع، عقدته الحكومة اليمنية، الأربعاء، عن بُعد، أن الإجراءات الوقائية وتجهيز المحاجر الصحية وتقوية قدرات القطاع الصحي مستمرة، بالتعاون مع "الأشقاء والأصدقاء في هذا الجانب وبالأخص مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، ومنظمة الصحة العالمية، وبقية الشركاء من المنظمات والدول، إضافة إلى التنسيق الكامل مع السلطات المحلية".

وأقرّ الاجتماع، طبقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، تمديد إغلاق المنافذ البريّة والبحرية والجوية في اليمن، حتى إشعار آخر، "ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، باستثناء الرحلات التجارية والإغاثية، شريطة خضوعها لتطبيق التعليمات الصحية، وذلك بناء على المقترح المقدم من رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا".

وأعلنت الحكومة، يوم الجمعة الماضي، إصابة أول حالة بفيروس كورونا في اليمن، لشخص يعمل في ميناء الشحر، بمديرية الشحر في محافظة حضرموت.