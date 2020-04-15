السلطات السعودية تعزل حي الأثير بالدمام

أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، أنها قررت عزل أحد أحياء مدينة الدمام شرقي المملكة ومنع الدخول والخروج منه على مدار 24 ساعة، اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، فإنه تم "تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حي الأثير بمدينة الدمام ومنع الدخول إليه أو الخروج منه، ومنع التجول فيه على مدار 24 ساعة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر".

وأضاف المصدر أنه سيتم "السماح لسكان الحي المشار إليه بالخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين)، وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا".

وأشار إلى أن "جميع النشاطات المصرح لها ستستمر بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في الحي المعزول صحيًا، وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية".