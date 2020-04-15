توقع عودة 20 ولاية أمريكية للعمل مطلع الشهر القادم

توقع مدير المراكز الاتحادية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد، اليوم الأربعاء، أن تعود نحو 20 ولاية أمريكية شهدت ضررا محدودا من فيروس كورونا، لاستئناف العمل بحلول الموعد الذي حدده الرئيس دونالد ترامب في الأول من مايو/ أيار.

وقال ريدفيلد في مقابلة مع برنامج "جود مورنينغ أمريكا" على شبكة "إيه.بي.سي": هناك عدد من المقاطعات داخل البلد لم تسجل فعليا أي حالات كورونا على الرغم من إجراء فحوص".

وأضاف: "هناك عدد من الولايات، 19 أو 20 ولاية، لم تشهد سوى أثر محدود للفيروس، لذلك يمكنني القول إننا سنرى بعض الولايات التي يشعر حكامها أنهم مستعدون ونحن بصدد مساعدتهم لاستئناف العمل".

وقال ترامب مساء الإثنين، إنه يوشك على استكمال خطة لإنهاء إجراءات العزل العام في البلاد بفعل تفشي كورونا، والتي تسببت في بقاء الملايين دون عمل، وقد يستأنف النشاط الاقتصادي المتعثر في بعض المناطق حتى قبل الأول من مايو/ أيار.

وحدد ترامب نحو 20 ولاية قال إنها في وضع جيد للغاية، ويمكنها استئناف العمل على نحو سريع نسبيا.

ولم يرد ريدفيلد مباشرة على سؤال بشأن قرار الرئيس تعليق تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية، لكنه قال إن مراكز مكافحة الأمراض والمنظمة يجمع بينهما تاريخ طويل من التعاون في أزمات الصحة العالمية.