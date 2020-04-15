تنديد عالمي بقرار ترامب تعليق المساهمة المالية في منظمة الصحة

المصدر: ا ف ب

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق المساهمة المالية الأمريكية في منظمة الصحة العالمية بسبب ما وصفه بـ"سوء إدارتها" الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد موجة تنديد واسعة في العالم الأربعاء.

أول المنددين مدير منظمة الصحة العالمية يدروس أدهانوم غيبريسوس الذي رد على إعلان ترامب بقوله: "لا وقت نضيعه. الشاغل الوحيد لمنظمة الصحة العالمية مساعدة كل الشعوب؛ لإنقاذ الأرواح ووضع حد لتفشي فيروس كورونا المستجد".

واعتبر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، أنّ "هذا ليس وقت خفض موارد" مثل هذه المنظّمة الأممية المنخرطة في الحرب ضدّ وباء كوفيد-19، أو أي منظّمة إنسانية أخرى تكافح الفيروس.

وأضاف غوتيريش "انا مقتنع بأنه يجب دعم منظّمة الصحة العالمية؛ لأنّ أهميّتها حاسمة في الجهود التي يبذلها العالم للانتصار في الحرب ضد كوفيد-19".

تقويض التعاون الدولي ضد كورونا

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن "هذا القرار سيُضعف قدرات منظمة الصحة العالمية وسيقوّض التعاون الدولي ضد الوباء".

وحثّ تشاو الولايات المتحدة على "تحمل مسؤولياتها والتزاماتها بجدية، ودعم الجهود الدولية ضد الوباء التي تقودها منظمة الصحة العالمية".

وكتب وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس في تغريدة على تويتر "علينا العمل بتعاون وثيق ضد كوفيد-19".

وأضاف أن "أحد أفضل الاستثمارات هو تعزيز الأمم المتحدة وخصوصا منظمة الصحة العالمية التي ينقصها التمويل مثلا لتطوير وتوزيع معداتِ الفحص ولقاحات".

وتابع الوزير أن "إلقاء اللوم لا يفيد" في الظروف الصحية الحالية مردفا أن "الفيروس لا يعرف حدودا".

وأعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن "أسفه العميق" لتعليق المساهمة الأمريكية.. وكتب بوريل في تغريدة "ليس هناك أي سبب يبرر" هذا القرار في وقت تُعتبر جهود منظمة الصحة العالمية "ضرورية أكثر من أي وقت مضى للمساعدة في احتواء وتخفيف (انتشار) الوباء العالمي".

وأضاف "فقط عبر توحيد القوى يمكننا التغلب على هذه الأزمة التي لا حدود لها".

روسيا تصف واشنطن بالأنانية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لوكالة تاس العامة للأنباء "إن إعلان واشنطن تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية يثير قلقا كبيرا في رأينا. إنه يعكس المقاربة الأنانية جدا للسلطات الأمريكية في مواجهة ما يحصل في العالم".

وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية أن فرنسا "تأسف" لقرار ترامب.

وقالت سيبت ندياي في ختام اجتماع لمجلس الوزراء "إنه قرار مؤسف" موضحة أن باريس تأمل "عودة الأمور إلى طبيعتها" لتتمكن المنظمة من مواصلة عملها.

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد الأربعاء، اعتبر في تغريدة أن القرار الأمريكي "مؤسف للغاية".