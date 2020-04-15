بعد توقفها بسبب "كورونا".. وزارة الإعلام السورية تسمح باستكمال تصوير المسلسلات

أصدر وزير الإعلام السوري عماد ساره قرارا سمح بموجبه لشركات الإنتاج السورية باستكمال تصوير أعمالها التي توقفت بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد تماشيا مع رغبة وطلب العديد من الشركات والفنانين الذين طالبوا بالعودة إلى التصوير.

وتعهدت شركات الإنتاج والفنانون في طلبهم هذا الالتزام بالقرارات والإجراءات الوقائية أسوة بما حدث مع بعض المهن الحرفية في سوريا والسماح بعودتهم للعمل ضمن شروط، وأسوة كذلك ببعض البلدان العربية التي سمحت بمتابعة تصوير المسلسلات ضمن شروط صحية حتى لاتضيع الجهود التي بذلت من قبل فرق العمل خاصة وأن شهر رمضان المبارك بعد أيام قليلة.

وطالب الوزير السوري في موافقته الموقعة أمس الثلاثاء بتحقيق جملة من الشروط أهمها تعقيم أماكن التصوير بشكل كامل ومستمر، وتواجد كادر طبي مرخص من قبل وزارة الصحة في مكان التصوير وإشرافهم على كل عمليات الفحص والتعقيم.

كما تضمنت الموافقة الحكومية، عزل فريق العمل بشكل كامل من خلال نقل إقامة جميع أفراد الطاقم إلى الفندق على حساب الشركة المنتجة لضمان عدم احتكاكهم بأحد على الإطلاق بحيث تستمر إقامتهم في الفندق بعد انتهاء التصوير لمدة 14 يوما، إضافة إلى الطلب بضرورة تخفيض عدد الفرق الفنية والابتعاد عن المدن والتصوير في المدن الإنتاجية، وألا تتجاوز مدة التصوير عشرة أيام.

وكان مجلس الوزارء السوري قد أصدر قرارا سابقا بإيقاف عمليات تصوير جميع الأفلام والمسلسلات التابعة للقطاع الخاص بعد أن توقفت المؤسسة العامة للسينما في وزارة الثقافة ومؤسسة الإنتاج التلفزيوني في وزارة الإعلام عن عمليات التصوير الجارية فيها وذلك ضمن إجراءات الحكومة السورية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنع انتشاره.

أما أبرز الأعمال التي قطعت شوطا كبيرا في مرحلة التصوير سابقا ومن المتوقع متابعة تصويرها فهي:

سوق الحرير

دراما بيئية شامية يقول صناعها إنها ستكون أكثر قربا إلى الدراما الاجتماعية، وهي من تأليف حنان مهرجي وإخراج مؤمن وبسام الملا وإنتاج شركة ميسلون وبطولة نخبة من النجوم على رأسهم أسعد فضة وسلوم حداد وبسام كوسا وكاريس بشار وميلاد يوسف وندين تحسين بك وقمر خلف وغيرهم الكثير.

ويتناول العمل قضايا اجتماعية وإنسانية ضمن حياة عائلية تشكل ركيزة العمل وتمرّ بظروف مختلفة، وحالات متشابكة بين الأخوة وزوجاتهم إضافة إلى ظروف خاصة تمرّ بها العائلة وتحمل عنصري التشويق والإثارة.

مقابلة مع السيد آدم

عمل اجتماعي بوليسي من إخراج فادي سليم وبطولة غسان مسعود، محمد الأحمد، رنا شميس، تولين البكري، يزن السيد، مصطفى المصطفى، جيانا عيد، منة فضالي وغيرهم.

ويتناول العمل قضية الاتجار بالبشر عبر دراما اجتماعية بوليسية تشويقية بطلها طبيب شرعي (غسان مسعود) بعد أن يعتزل عمله كطبيب تستفزه جريمة غامضة لفتاة مصرية تعيش في سوريا فيسعى إلى الكشف عنها قبل أن يقع في ظروف عصيبة بعد معرفته بالمجرمين الذين يحاولون الضغط عليه من خلال ابنته لترك هذه القضية.

شارع شيكاغو

عمل اجتماعي يحاكي قصة فتاة دمشقية تدعى "ميرامار" تهرب برفقة بطل شعبي يدعى "مراد عكاش" لتواجه المجتمع والجهات التي تلاحقها في حقبة السيتنيات حيث تلجأ لتياترو في شارع شيكاغو الذائع الصيت والذي كان يمثل وقتها الامتداد الحضاري والمعاصر للمجتمع الدمشقي، ينتهي الصراع بجريمة قتل غامضة تتكشف خيوطها في الوقت الحالي على يد محقق يعثر صدفة على ملف القضية فتتحول الحقبتان الزمنيتان مرآتين تعكسان قصص الصراع والحب والتضحية والجمال.

العمل من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز وإنتاج قبنض ميديا وبطولة نخبة من النجوم منهم دريد لحام، عباس النوري، نادين خوري، سلاف فواخرجي، أمل عرفة، شكران مرتجى، مهيار خضور، نظلي الرواس وغيرهم الكثير.

بورتريه

تأليف تليد الخطيب وإخراج باسم سلكا وإنتاج إيمار الشام وبطولة سليم صبري، فادي صبيح، جلال شموط، مديحة كنيفاتي، يزن خليل، ترف التقي، هافال حمدي، نادين قدور وغيرهم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، تشويقي، حول قصة حب بين "ريما" و"حازم"، تبدأ فصولها من لقاء عابر في ظروف غير اعتيادية، لكن هذه القصة ستثقلها أحقاد ماض عائلي مشترك بينهما، لم يكونا يعلمان عنه شيئا، وسيلقي بظلاله على مستقبل علاقتهما.

وتمضي أحداث العمل لتبين ما إذا أمكن لحب نقي أن يزيل رواسب الماضي بين العائلتين، ويداوي جروحه الغائرة، أم سيتحول إلى سيل جارف يدمر كل ما يحيط بالعاشقين، بسبب لعنة الحب السابق الذي لم يكتمل.