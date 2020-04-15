الكويت .. 50 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، اليوم الاربعاء، تسجیل 50 حالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید – 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، لیرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1405 حالات.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزراة، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحافي، إن الحالات المخالطة بلغ عددھا 43 حالة وجمیع ھذه الحالات مخالطة لحالات ثبتت إصابتھا بمرض (كوفید 19)، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

ولفت إلى أن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 206 حالات، من الحالات التي كانت قد أصیبت بالمرض، بعدما أعلن وزیر الصحة، الشیخ الدكتور باسل الصباح، في وقت سابق صباح الیوم، شفاء 30 حالة جدیدة خلال الـ24 ساعة الماضیة.

وعن مجموع الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة، قال المسؤول الكويتي، إنها بلغت 31 حالة بواقع 15 حرجة و16 مستقرة، وبذلك یصبح مجموع الحالات المصابة بمرض فیروس كورونا، التي مازالت تتلقى الرعایة الطبیة، 1196 حالة.