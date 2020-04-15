مفاجأة طبية .. اكتشاف جين يرمم أنسجة القلب التالفة

اكتشفت مجموعة من علماء القلب جينا يساعد عضلات القلب على إصلاح نفسها في انفراجة طبية غير متوقعة مستوحاه من الكفاح ضد السرطان.

وعلى عكس العضلات الأخرى، يجد القلب صعوبة في التعافي في حالة تلفه، لذلك يمكن أن يساعد هذا الاكتشاف أولئك الذين عانوا من أزمة قلبية أو سكتة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يمكن أن تؤدي الأنسجة المتندبة الناتجة عن السكتات والأزمات القلبية إلى ضعف قدرة القلب على ضخ الدم وحتى الفشل في النهاية، ولكن الآن يمكن أن يكون هناك طريقة تساعد هذا العضو الحيوي على إصلاح نفسه.

وجاءت هذه الانفراجة بعد أن استهدف الباحثون جينا يمكن أن يتسبب في انتشار الخلايا السرطانية، ووجدوا طريقة لتحفيزه وتثبيطه.

واكتشف الباحثون أن هذا الجين المسمى "Myc" يؤدي إلى نمو الأورام في جميع انحاء الجسم، ولكن عندما يصبح نشطا في القلب، يساعد على إصلاح الأنسجة التالفة،

اختبر الباحثون عملية تحفيز الجين من خلال تنشيط جين ثان يسمى "Ccnt1"، على الفئران، ولكنهم يأملون أن تفيد النتائج البشر في نهاية المطاف.

وقالت الدكتورة كاثرين ويلسون من جامعة كامبريدج "هذا اكتشاف مثير حقا لأن العلماء كانوا يعملون منذ فترة طويلة على تحفيز تكاثر خلايا القلب".

وشرحت "يعاني نحو 23 مليون شخص حول العالم من قصور القلب كل عام، وعندما يحدث، يفقد العضو ما يصل إلى مليار خلية عضلية، لا يتم استبدالها أبدا ويقلل فقدها من قوة القلب، ولا يمكن لأي من العلاجات الحالية عكس تدهور أنسجة القلب، ولكن الآن بتنا نعرف ما نحتاج فعله لتحفيز نمو خلايا القلب".