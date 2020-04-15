94 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، عن تسجيل 94 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى4777 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور، إن الوزارة سجلت 1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 76 ألفا و389، بينهم 3643 حالة في وضع حرج.

ولا تزال العاصمة طهران تتصدر المركز الأول بعدد الضحايا، رغم أن وزارة الصحة لم تكشف عن الإحصائيات المفصلة للمحافظات منذ آذار/مارس الماضي.

وقالت رئيس اللجنة الصحية بمجلس العاصمة طهران، ناهيد خدا كرمي، لصحيفة "شرق" الإصلاحية، الأربعاء، إن "عدد الوفيات في طهران يوميا يتراوح ما بين 70 إلى 100 شخص جراء تفشي فيروس كورونا المستجد".

من جانبه قال نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا ئيسي، الأربعاء، إنه لا يمكن تقدير الإحصائيات الدقيقة للمصابين بفيروس كورونا في البلاد، بسبب الاختبارات المحدودة، معترفا بأن "الإحصائيات الحقيقية أكثر من الإحصاءات الرسمية".