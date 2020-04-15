97 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

97 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلط...

أكدت الوزارة أن حالة واحدة جديدة قد تماثلت للشفاء.

المصدر: فريق التحرير

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، عن 97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 910 حالات، بينهم 4 وفيات.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزارة الصحة، أن حالة واحدة جديدة تماثلت للشفاء، ليصبح عدد المتعافين الإجمالي 131حالة.

ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية، والأساليب الوقائية للحد من انشار الوباء.

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