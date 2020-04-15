97 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، عن 97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 910 حالات، بينهم 4 وفيات.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزارة الصحة، أن حالة واحدة جديدة تماثلت للشفاء، ليصبح عدد المتعافين الإجمالي 131حالة.
ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية، والأساليب الوقائية للحد من انشار الوباء.
#وزارة_الصحة: تسجيل (97) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا #كوفيد١٩ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (910) حالة وعدد الوفيات (4) حالات.#عمان #عمان_تواجه_كرونا #كوفيد_19 #خليك_في_البيت pic.twitter.com/aFDI2xXFUW
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 15, 2020