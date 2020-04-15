أطباء يكشفون أعراضا جديدة لفيروس كورونا

كشف الباحثون عن عدة أعراض جديدة لفيروس كورونا، إذ يبدو أن عددا من المرضى في أوروبا قد عانوا من بثور وكدمات في أقدامهم أثناء الإصابة بالفيروس.

وقالوا: لقد عانى مرضى كورونا في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا من بثور تشبه التي يعاني منها مرضى الجدري المائي الأرجواني على أصابع أقدامهم.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت إحدى الحالات الأولى، لصبي يبلغ من العمر 13 عاما في إيطاليا، والذي عانى من بثور وتصبغ في الجلد، والتي كان يعتقد في البداية أنها بسبب لدغة عنكبوت.

ويحذر الخبراء من أن الأعراض الغامضة قد تم رصدها في المقام الأول لدى الأطفال والمراهقين، وقد شوهدت العلامات أيضا عند البالغين، وعادة ما تلتئم دون ترك ندبة أو ما شابه.

ووفقا للأبحاث تصيب هذه البقع الأرجوانية نحو 20% من مرضى كورونا في مستشفى إيطالي كان موضع الدراسة.

يذكر أن الفيروسات التاجية عامة تسبب السعال المستمر والحمى، ولكن الدراسات الحديثة أضافت الإسهال والبثور الجلدية وآلام الخصيتين وفقدان حاستي التذوق وشم الرائحة إلى قائمة الأعراض غير الشائعة لفيروس كورونا المستجد.

كما أظهرت دراسة أجريت في الصين أن عددا كبيرا من الأشخاص الذين يعانون من كوفيد-19 يعانون أيضا من الصداع والدوار.