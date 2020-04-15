ارتفاع عدد إصابات كورونا في فلسطين إلى 291 حالة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 291 حالة.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته بمقر رئاسة الوزراء الفلسطينية، في مدينة رام الله، إنه "تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 291".

أضافت أنه من بين مجمل الإصابات، 13 حالة في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.

وأِشارت إلى أن "الحصيلة السابقة، لا تشمل المصابين في مدينة القدس الشرقية المحتلة، حيث تمنع إسرائيل الوزارة من العمل هناك"، لافتة إلى أن "المعطيات تفيد بإصابة 78 فلسطينيا هناك".