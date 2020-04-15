روسيا .. إصابات "كورونا" تقترب من 25 ألفًا

روسيا .. إصابات "كورونا" تقترب من 2...

المصدر: رويترز

قال مركز الاستجابة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، إن البلاد سجلت اليوم الأربعاء 3388 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 24490 حالة.

وأضاف المركز، أن 198 مصابًا بالفيروس توفوا بزيادة يومية تبلغ 28 حالة.‎

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