روسيا .. إصابات "كورونا" تقترب من 25 ألفًا

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قال مركز الاستجابة لتفشي فيروس كورونا، إن روسيا سجلت اليوم الأربعاء 3388 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 24490 حالة. وأضاف المركز، أن 198 مصابا بالفيروس توفوا بزيادة يومية 28 حالة.‎