نحو 100 شخص يموتون يوميا في طهران بسبب كورونا

كشفت مسؤولة في الحكومة المحلية للعاصمة الإيرانية طهران، الأربعاء، أن ما بين 70 و 100 شخص يموتون في طهران يومياً جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت رئيسة اللجنة الصحية بمجلس العاصمة طهران، ناهيد خدا كرمي، لصحيفة "شرق" الإصلاحية، إن "70 شخصًا يموتون كل يوم في أفضل الظروف ويموت أكثر من 100 شخص في طهران في أسوأ الظروف بسبب كورونا".

وطالبت المسؤولة المحلية، وزارة الصحة في بلادها بإعادة إعلان إحصاءاتها عن المدن، "كما كان الحال في الأيام السابقة بشأن عدد الإصابات والوفيات".

وفي آذار/ مارس الماضي، امتنعت وزارة الصحة الإيرانية عن الكشف عن أرقام الوفيات والإصابات بحسب المحافظات.

ويوم الاثنين الماضي، قال رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا في طهران، علي رضا زالي، إن العاصمة استقبلت 499 شخصاً جديداً ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، أمس الثلاثاء، أن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 4683 شخصاً، فيما بلغ إجمالي الإصابات 74 ألفا و877 شخصاً.

لكن مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني، كذب الأرقام التي تنشرها وزارة الصحة، مؤكداً أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 8609 أشخاص.