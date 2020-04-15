منها القلب والكبد والإيدز.. أمراض يكشف عنها لون وشكل أظافرك

يمكن أن تكون أظافر اليدين نافذة على صحتك، نظرا لأنها تنمو باستمرار، فإنها توفر تاريخا من التغذية والأمراض والإصابات وحتى الحالات الصحية الخطيرة الخفية، وهذا ما يمكنك معرفته عن صحتك من خلال أظافرك:

الأظافر البيضاء أو الشاحبة

يمكن أن تكون الأظافر الشاحبة جدا علامة على سوء التغذية وفقر الدم أو قد يكون ذلك معناه إصابتك بأمراض الكبد أو حتى قصور القلب الاحتقاني.

أما الأظافر البيضاء ذات الحواف الداكنة فيمكن أن تعني مرض الكبد، ويمكن أن يعني اللون الوردي عند الأطراف أي شيء من الشيخوخة إلى الكبد أو أمراض القلب أو الكلى أو مرض السكري.

الأظافر الزرقاء أو الصفراء

الأظافر المزرقة تعني أن جسمك لا ينقل الأكسجين بشكل جيد للغاية، وقد تكون لديك حالة رئوية أو قلبية خطيرة، وإذا كنت تعاني آلاما في الصدر أيضا فيجب الاتصال بالطبيب.

وغالبا ما يكون للأظافر الصفراء عدوى فطرية، وفي بعض الأحيان، يمكن أن تكون الأظافر الصفراء علامة على مرض الغدة الدرقية الحاد أو أمراض الرئة بما في ذلك التهاب الشعب الهوائية المزمن أو مرض السكري أو الوذمة اللمفية أو الصدفية.

وفي بعض الحالات، يمكن أن تكون الأظافر الصفراء علامة على اليرقان، وهي حالة خطيرة في الكبد، وقد تكون أيضا جافة وهشة.

تموج الأظافر أو الحُفر

قد تدل الأظافر المموجة من جانب إلى آخر على الصدفية أو التهاب المفاصل، وفي بعض الأحيان يكون الجلد تحت الأظافر بلون بني محمر.

ويمكن أن تشير الأظافر المحفرة إلى اضطراب في الأنسجة الضامة مثل متلازمة رايتر.

ويمكن أن تكون الأظافر المموجة بسبب إصابة في الجلد أو مرض خطير مع ارتفاع درجة الحرارة، ويمكن أن تكون أيضا علامة على مرض السكري غير المنضبط أو أمراض الأوعية الدموية الطرفية أو نقص الزنك.

تعجر الأصابع

وهو زيادة سمك الجلد تحت الأظافر، وانحنائه حول نهاية الإصبع فقد يعني انخفاض الأكسجين في الدم وعلامة على مرض الرئة، وقد تكون أيضا عرضا لمرض التهاب الأمعاء، وأمراض القلب والأوعية الدموية أو الكبد، والإيدز.

وفي بعض الأحيان يمكن رؤية ذلك في الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي أو قد يكون وراثيا.

تقعر الأظافر "الأظافر الملعقة"

إذا كانت أظافرك ناعمة ويمكن أن تحمل قطرة من السائل مثل الملعقة، فقد يكون لديك كمية كبيرة جدا من الحديد أو قليلة جدا، وقد تظهر ملعقة الأظافر أيضا بعد العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي أو التعرض للبترول أو قد تكون وراثية، وهي تظهر في الأشخاص الذين يعيشون على ارتفاعات عالية.

وهو يرتبط أيضا بسوء التغذية والسكري وأمراض القلب ونقص فيتامين ب وأمراض أخرى.

انتفاخ الأظافر

يمكن أن يكون الجلد الأحمر المنتفخ حول الظفر عدوى، ولذا حاول نقع يديك أو قدميك في أملاح إبسوم والماء الدافئ بضع مرات، وإذا لم يزول الاحمرار، فيفضل زيارة الطبيب.

ويمكن أن تكون العدوى بكتيرية أو ناتجة عن عدوى الخميرة، أو يكون الجلد منتفخا من العمل اليدوي أو غسل الصحون المفرط، أو علامة على اضطراب النسيج الضام مثل مرض الذئبة.

الخطوط الداكنة تحت الظفر

هذه الخطوط الداكنة تكون شائعة في الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، خاصة بعد سن 20، وهي ليست خطيرة، كما يمكن لبعض الأدوية مثل أدوية العلاج الكيميائي أو حاصرات بيتا أن تسبب خطوطا.

كما تشير الخطوط الداكنة أيضا إلى حالات خطيرة جدا بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والذئبة، ويمكن أن تكون أيضا علامة على سرطان الجلد.