مالاوي تنضم لدول الجنوب الأفريقي وتعلن الإغلاق

انضمت مالاوي إلى دول الجنوب الأفريقي الأخرى اليوم الثلاثاء وأعلنت إغلاقا يستمر ثلاثة أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الرئيس بيتر موثاريكا في مؤتمر صحفي حضره وزير الصحة جابي مهانجو الذي أعلن الإغلاق اعتبارا من 18 أبريل نيسان حتى التاسع من مايو أيار "إذا لم نتوخ الحرص يمكن أن تخسر مالاوي ما يصل إلى 50 ألف روح من كوفيد".

وقال الوزير إن جميع الأنشطة غير الأساسية ستتوقف.

ومن قبل أعلن معظم دول الجنوب الأفريقي، ومن بينها جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، تطبيق إغلاق كامل أو جزئي. ومددت ناميبيا اليوم الثلاثاء أمرها للسكان بالبقاء في البيوت أسبوعين ونصف.

وباستثناء جنوب أفريقيا التي رصدت 2415 حالة إصابة حتى الآن، لم تسجل دول الجنوب الأفريقي إصابات بعدد كبير حتى الآن.