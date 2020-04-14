فوائد صحية لبدء حياة خالية من الكافيين.. تعرف عليها

هناك كثير يعشق القهوة وكل المشروبات التي تحتوي على الكافيين بغض النظر عن أضراره الصحية على الجسم كالصداع والأرق والتبول غير الطبيعي وسرعة ضربات القلب وارتعاش العضلات.

ونشرت صحيفة "بينك فيلا "، الفوائد الصحية العديدة التي ستدفع الكثير منا للإقلاع عن تناول الكافيين ومنها:

صحة الأسنان

ويؤدي شرب القهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين إلى نمو البكتيريا بشكل كبير في الفم مسببة رائحة الفم السيئة ووجود بقع داكنة على الطبقة الخارجية للأسنان لذلك يفضل الامتناع عن الكافيين للحفاظ على صحة الفم والأسنان.

الحفاظ على ضغط الدم

ويؤدي الإسراف في شرب القهوة والمشروبات المحتوية على الكافيين إلى ارتفاع ضغط الدم بسبب تأثير مادة الكافيين الشديد على الجهاز العصبي فكلما قل استهلاكك للكافيين أصبح جسدك أكثر وقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

الحصول على فترات نوم جيدة

عندما يحصل الجسم على كميه قليله جدًا من الكافيين أو يتوقف عن تناوله فإن ذلك سيؤدي للشعور بالنعاس والتخلص من الأرق والحصول على فترات نوم مناسبة ومفيدة لصحة الجسم.

التخلص من القلق

يؤدي التوقف عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين إلى التخلص من حالة القلق والتوتر وسرعة ضربات القلب ونوبات الفزع التي تصيب الأشخاص معتادي شرب القهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.

تعزيز عمليه الهضم

تخلص الجسم من الكافيين يساعده في تعزيز الجهاز الهضمي وصحة الأمعاء لأن الكافيين يتسبب في الإصابة بالعديد من الأعراض المرضية مثل الإسهال ومرض المعدي المريئي GERD.

امتصاص أفضل للفيتامينات

يمنع الكافيين الجسم من امتصاص الفيتامينات والمعادن الضرورية وذلك بسبب احتوائه على مادة التانين لذلك التوقف عن تناول القهوة يُمكن الجسم من امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

تحسين الحالة المزاجية

إذا كان الشخص لا يستطيع الاستغناء عن الكافيين فذلك يصيبه بتقلبات الحالة المزاجية والنفسية طوال الوقت لذلك التوقف عن تناول الكافيين يمنحك شعورًا مستقرًا لحالتك النفسية والمزاجية.