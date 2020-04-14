دراسة: "الأسبرين" لا يحمي كبار السن من الإصابة بالخرف

لسنوات، كان الأطباء يصفون "الأسبرين" للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، لكن كشفت دراسة جديدة للأسف عن شيء واحد لا يبدو أن تناول الأسبرين يمنعه، وهو "الخرف"، وفقًا لموقع studyfinds.

وجدت الأبحاث المنشورة في مجلة "علم الأعصاب"، أن الجرعات الصغيرة من الأسبرين لم يكن لها تأثير مفيد في الدماغ، وكان العلماء يأملون أن يقلل الأسبرين اليومي من فرص الإصابة بالخرف عن طريق الحد من التهاب الدماغ وتقليل الجلطات الدموية.

واتبعت الدراسة 19114 شخصًا لمدة خمس سنوات تقريبًا، ومعظم المشاركين كانوا يبلغون من العمر 70 عامًا على الأقل وليس لديهم أي تاريخ من أمراض القلب أو الخرف، ولتتبع صحتهم العقلية، تم إعطاء كبار السن اختبارات التفكير والذاكرة طوال الدراسة.

وعلى الرغم من أن بعض المرضى تم إعطاؤهم جرعة منخفضة من الأسبرين وتم إعطاء بعضهم دواء وهميًا، إلا أن الباحثين يقولون إنه لا يوجد فرق بين المجموعتين والذين بدأوا المعاناة من إعاقات عقلية.

وقالت مؤلفة الدراسة "جوان ريان" من كلية الصحة العامة بجامعة موناش في ملبورن بأستراليا في بيان: "لسوء الحظ، وجدت دراستنا الكبيرة أن جرعة منخفضة من الأسبرين يوميًا لم تقدم أي فائدة للمشاركين في الدراسة سواء في منع الخرف أو إبطاء التدهور المعرفي".

وأضافت ريان؛ "أن 575 شخصًا مشاركًا في الدراسة أصيبوا بالخرف في نهاية المطاف"، كما لاحظ الباحثون أيضًا أن تناول الأسبرين يمكن أن يزيد خطر النزيف في الدماغ، لذلك من المهم الحصول على المشورة المناسبة من الطبيب.

وذكرت أيضًا؛ أن فترة 4.7 سنة من الممكن أنها لم تكن طويلة بما يكفي لرؤية التأثير الكامل للإسبرين على صحة الدماغ، ويخطط العلماء لمواصلة مراقبة المشاركين لمعرفة ما إذا كان هناك أي تغيير في السنوات القادمة.