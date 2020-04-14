تونس تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 747 إصابة مؤكدة، بينما لم يتم تسجيل حالات وفاة إضافية.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، أنه "تم تسجيل 27 تحليلًا إيجابيًا، 6 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، و21 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 747 حالة مؤكدة من بين 12415 تحليلًا إجماليًا، تتوزع على 23 محافظة تونسية".

من جانب آخر، أكدت الوزارة أنه تم، منذ 22 آذار/مارس الماضي، إجلاء 2390 شخصًا، من بينهم 818 شخصًا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري، كما سجلت من بينهم 29 حالة إصابة وافدة، وقع التكفل بها في مراكز الإيواء التي تم تخصيصها لهذه الغاية.