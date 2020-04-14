الإمارات تسجل 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة

أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، إلى جانب 412 إصابة جديدة بالفيروس "الفتاك"، إضافة إلى تسجيل 81 حالة شفاء جديدة.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، "تم تسجيل 3 حالات وفاة لمصابين من الجنسية الآسيوية من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 28 حالة". بحسب ما نقلت عنها وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

وأشارت الوزارة، إلى "أنه تم تسجيل 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة 4933".

كما أعلنت الوزارة، "عن شفاء 81 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 933".

وأجرت وزارة الصحة أكثر من 32 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.