مصر.. تسجيل أعلى معدل إصابات يومية بـ "كورونا"

سجلت مصر، الثلاثاء، 14 حالة وفاة و160 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، هي أعلى حصيلة يومية للمصابين بالفيروس.

وكشفت وزارة الصحة، في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 2350 حالة، من ضمنهم 514 حالة تماثلت الشفاء وخرجت من مستشفيات العزل، و178 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أنه تم خروج 26 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل، جميعهم من المصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 514 حالة حتى اليوم.

على صعيد متصل، قررت السلطات المصرية غلق جميع الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات في القرى والمناطق السياحية يوم شم النسيم، الذي يحل في 20 من الشهر الجاري، تحسبًا لأي تجمعات قد تساهم في انتشار فيروس كورونا.