المغرب يسجل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 1888 حالة.

وأشار مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض في الوزارة، محمد اليوبي، إلى تسجيل 14 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 217 حالة، فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 126.

وفي وقت سابق من، اليوم، أكد وزير الصحة المغربي خالد آيت طالب، أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمواجهة الفيروس، جنبت البلاد كارثة كبيرة.

وأوضح أن التقديرات التي قامت بها وزارته أظهرت أنه لولا الإجراءات المعتمدة لوصل عدد الضحايا الآن إلى 6000 وفاة جراء الفيروس.