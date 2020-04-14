ما درجة الحرارة التي تقتل "كورونا"؟

توصل باحثون فرنسيون من جامعة إيكس – مرسيليا، إلى أن فيروس كورونا يموت عند درجة حرارة الغليان، والتي تعادل 100 درجة مئوية.

ووفق جريدة "جنوب الصين" الصباحية، فإن البروفيسور الفرنسي ريمي ساريل وفريقه البحثي قاموا بتسخين فيروس كورونا عند 60 درجة مئوية خلال ساعة واحدة، ووجدوا أن البعض من سلالاته لا تزال قادرة على التكاثر.

وكان على الفريق البحثي تقريب درجة الحرارة إلى درجة الغليان، لقتل الفيروس بالكامل.

وخلال تجربتهم، استخدم الباحثون خلايا من حيوان سعدان الهجرس الأفريقي وآخر ألماني، مصابين بفيروس كورونا، ثم حمّلوا الخلايا في قوارير لدراستها في المختبر، ووضعوا كل نوع منهما في ظروف تحاكي بيئتهما في الحياة الواقعية من ناحية مدى النظافة والنوع البروتيني.

وأدت عملية تسخين الخلايا المصابة في المختبر إلى فقدان واضح للفيروس، ولكن العدوى كانت لا تزال ممكنة، حيث بقي بعض السلالات من فيروس كورونا في كلا النوعين رغم اختلاف الظروف البيئية لكل منهما.

ووجد الباحثون أنه عندما جرى تسخين العينات إلى 92 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة كان الفيروس غير نشط تمامًا.

واعتبر أخصائيو الأحياء الدقيقة في دراسة الفيروس التاجي الجديد، في الأكاديمية الصينية للعلوم، أن التجربة الفرنسية أعطت معلومات قيمة، ولكن الوضع في الحياة الواقعية يمكن أن يكون أكثر تعقيدًا من المحاكاة المختبرية.

وكان علماء من جامعة هونج كونج الصينية، وجدوا أن فيروس كورونا الجديد يمكنه البقاء على الأسطح لفترة طويلة عند درجة حرارة 4 درجات مئوية.

أما عند 22 درجة مئوية (درجة حرارة الغرفة) فيُمكن أن يكون الفيروس نشطًا لمدة تصل إلى 7 أيام.

بينما عند 37 درجة مئوية يبقى لمدة من يوم إلى يومين، وعند 56 درجة مئوية يختفي في غضون 30 دقيقة.

وعند درجة حرارة 70 درجة، فلا يمكن للفيروس أن يعيش لأكثر من 5 دقائق، وذلك وفقًا للخبراء الصينيين.