وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز الـ24 ألفًا

تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، الـ24 ألفًا، بحسب ما أظهره إحصاء جمعته وكالة "رويترز"، والتي أشارت إلى أن المسؤولون يبحثون سبل إعادة فتح الاقتصاد دون إشعال فتيل التفشي من جديد.

وسجلت الولايات المتحدة، ثالث أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، أكبر عدد من الوفيات بسبب مرض (كوفيد-19)، الذي يسببه الفيروس "الفتاك" بين دول العالم.

وبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة قرابة 583 ألفًا، بينما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة في أنحاء العالم قرابة مليوني إصابة.

وتم تسجيل نحو 1500 وفاة جديدة، يوم أمس الإثنين، وهو ما يقل كثيرًا عن الحصيلة اليومية، الأسبوع الماضي، والتي بلغت زهاء 2000 حالة وفاة كل 24 ساعة وفقًا لإحصاء لرويترز.

وتجاوزت وفيات الفيروس في الولايات المتحدة الـ24400، اليوم الثلاثاء، ولم تبلّغ العديد من الولايات عن الأعداد فيها بعد.

وتفرض السلطات منذ أسابيع قيودًا واسعة ألزمت الناس في مناطق كثيرة من الولايات المتحدة بالبقاء في بيوتهم لكبح انتشار الفيروس، مما سبب أضرارًا اقتصادية فادحة.

لكن مع إغلاق الشركات، وفرض قيود على السفر، يناقش المسؤولون والمشرعون متى يمكن إعادة فتح بعض القطاعات.