الجزائر تعلن 13 وفاة جديدة بكورونا

سجلت اللجنة الحكومية الجزائرية للرصد والمتابعة اليوم الثلاثاء؛ 13 وفاة جديدة و87 إصابة مؤكدة بوباء كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 326 وعدد الإصابات إلى 2070 حالة مؤكدة.

وكشف المتحدث باسم اللجنة جمال فورار، عن تعافي 90 مصابا؛ بما رفع إجمالي المتعافين إلى 691.

وجرى الكشف عن استمرار خضوع أزيد من ألف شخص للعلاج ببروتوكول الكلوروكين؛ في وقت تمدد الفيروس عبر 47 ولاية كاملة؛ لتصير محافظة تندوف الوحيدة التي لم يطلها كورونا إلى حد الآن.

في الأثناء؛ نفت إدارة مجمع سوناطراك الطاقوي المملوك للحكومة؛ صحة أنباء تحدثت عن إجراءات خاصة طالت 300 عامل للاشتباه في إصابتهم بوباء كوفيد 19.

وشدد المجمع على أن ما تردد محليا على نطاق واسع "محض إشاعة".

وتوعدت إدارة سوناطراك بملاحقة المروجين قضائيا؛ مؤكدة أن الوضع في حقول حاسي مسعود النفطية في أقصى جنوب الجزائر "متحكم فيه بعد شهر ونصف من اكتشاف إصابة عامل إيطالي وترحيله إلى بلاده".