للمرة الثانية.. إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا حتى الخميس لمنع انتشار "كورونا"

بدأ، مساء الثلاثاء، إغلاق شامل على التجمعات السكانية ذات الأغلبية اليهودية في إسرائيل، على أن يستمر حتى صباح الخميس، تزامنا مع انتهاء عيد الفصح اليهودي.

وقد فرضت الحكومة الإسرائيلية إجراءً مماثلا مع بدء عيد الفصح الأسبوع الماضي، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعززت الشرطة الإسرائيلية من تواجدها لتطبيق القرار الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء الإثنين.

ويشمل الإغلاق منع خروج السكان من بلداتهم للتزود بالمواد الغذائية، والأدوية والمنتجات الضرورية.

كما سيسمح بالخروج من المسكن إلى الحيز العام لفترة وجيزة، ولمسافة لا تتجاوز 100 متر.

في الأثناء، ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 120 حالة.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت وفاة عجوز إسرائيلية (71 عامًا)، بعد أن أعلنت في وقت سابق عن وفاة مسن (82 عامًا) في مستشفى بمركز إسرائيل.

وأِشارت إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في إسرائيل وصل إلى 11235 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 118 نتيجة الإصابة بالفيروس.