موريتانيا تعلن شفاء اثنين من المصابين بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الموريتاني محمد نذيرو ولد حامد، اليوم الثلاثاء، أن الفحص الذي أجري للحالات الأربع المصابة بفيروس كورونا في البلاد، أظهر تعافي حالتين تمامًا من المرض.

وأضاف ولد حامد، في تصريحات صحفية، أن "وزارة الصحة ستعيد الفحوصات من جديد للمتعافين؛ للتأكد من حالة الشفاء بشكل تام، قبل رفع الحجر الصحي عنهما".

وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية حتى الآن إصابة 7 أشخاص بفيروس كورونا المستجد، شُفي منهم الحالتان اللتان أعلن عنهما الوزير اليوم. وسبق أن تم الإعلان الشهر الماضي عن شفاء حالتين، بينما توفيت إحدى الحالات أثناء فترة الحجر الصحي.

وكانت آخر حالة تم تسجيلها يوم التاسع من الشهر الجاري، لدى مواطنة موريتانية قادمة من فرنسا، وكانت في الحجر الصحي لعدة أسابيع.