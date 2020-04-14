البحرين .. وحدة رعاية مركزة لمرضى "كورونا" في ساحة انتظار سيارات

حولت البحرين ساحة انتظار سيارات متعددة الطوابق في مستشفى عسكري إلى وحدة رعاية مركزة تضم 130 سريرا؛ لعلاج المصابين بكوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا، وتعتزم إنشاء أربع وحدات رعاية مركزة ميدانية أخرى.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن البحرين سجلت 161 إصابة جديدة بكورونا، معظمها بين العمال الأجانب، ما يرفع العدد الكلي للإصابات إلى 1522 حالة وسبع وفيات.

وتم تجهيز جميع الأسرة في وحدة الرعاية المركزة في المستشفى العسكري بالرفاع جنوبي العاصمة المنامة بجهاز تنفس صناعي. وقالت السلطات إنها تعتزم زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 500 سرير بعد الانتهاء من إنشاء وحدات ميدانية أخرى في أنحاء البلد.

ولم تفرض البحرين حظرا للتجول أو إجراءات حجر صحي على أي مناطق للحد من انتشار الفيروس. ولا تزال شركة الطيران الحكومية تشغل بعض الرحلات. لكن البحرين أغلقت المدارس ومعظم الأماكن العامة، مثلها في ذلك مثل البلدان المجاورة.