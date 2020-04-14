وفاة 31 فلسطينيا بفيروس كورونا في عدد من دول العالم

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات في صفوف فلسطينيي المهجر نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى 31 شخصا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت بين أبناء جالياتنا حول العالم إلى 31، إضافة لإصابة 697 آخرين".

وأشارت الوزارة، وفق جدول نشرته لتوزيع أعداد المصابين والوفيات حول العالم، إلى "وجود 23 حالة وفاة في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحو 444 مصابا". كما رصدت وفاة 3 مواطنين فلسطينيين في إسبانيا، وحالة وفاة واحدة في كل من السويد وهولندا والنمسا وإيطاليا.

ولفتت الخارجية الفلسطينية، إلى إصابة 70 فلسطينيا في بلجيكا، وإصابة 32 مواطنا فلسطينيا في بريطانيا. كما أعلنت عن رصد 171 حالة تعافٍ في صفوف المصابين من فلسطينيي الخارج، والذين يقدر عددهم بأكثر من 6 ملايين.