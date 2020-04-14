كويتي يبدي استعداده لتلقي فيروس كورونا وتجربة أي علاجات يقترحها الأطباء

كويتي يبدي استعداده لتلقي فيروس كور...

المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

أعلن شاب كويتي يُدعى علي البلوشي، استعداده لمخالطة المصابين بفيروس "كورونا" لنقل العدوى إليه وخضوعه لأي علاج تجريبي داخل بلاده تقترحه وزارة الصحة مهما كانت النتائج، في محاولة منه لإنقاذ المصابين بأسرع وقت.

وكشف الشاب عن مبادرته من خلال لقاء أجراه معه حساب "المجلس" الإخباري، ليعلن تبرعه بجسده وصحته لتجربة أي علاج للمرض الذي فتك بمعظم دول العالم وقاربت إصاباته المعلن عنها رسميا مليوني شخص.

وأوضح الشاب الذي لم يصب بالفيروس، أن "كثرة الإصابات والوفيات التي يُعلن عنها يوميا دفعته لإعلان مبادرته، لتجربة أي علاج عليه بدلا من مرور الدواء بمراحل عدة تستهلك أشهرا، وتجربته عليه مباشرة اختصارا للوقت لإنقاذ أكبر عدد ممكن إنقاذه".

وبين الشاب أن "التضحية بشخص واحد مقابل شفاء ألف هو أمر جيد، متعهدا بتحمل كامل المسؤولية عن نفسه وعن حياته وتوقيع إقرار بذلك".

ويأتي حديث المواطن بالتزامن مع ارتفاع عدد إصابات "كورونا" في الكويت إلى 1355 حالة، توفي منها ثلاث حالات حتى الآن، في الوقت الذي ما زال هذا الفيروس يؤرق دول العالم كافة التي لم تتوصل حتى الآن لعلاج، وسط محاولات ومبادرات طبية عالمية لفك لغز هذا المرض.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن استقبالها للاقتراحات والأفكار المتعلقة بالوقاية من الفيروس وطرق علاجه؛ لدراستها بشكل مكثف من قبل المختصين دون الإعلان حتى الآن عن اعتماد أي علاج محلي من الاقتراحات.

وكان وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، قد دعا قبل عدة أيام المتعافين من الفيروس إلى التبرع بالدم، للاستفادة من البلازما في علاج المرضى "بعد أن ثبت طبيا إيجابيتها في العلاج وتزويد المرضى بالمناعة".

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