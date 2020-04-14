عزل قرية مصرية جديدة بعد إصابات بكورونا

أعلنت وزارة التنمية المحلية في مصر الثلاثاء، عن عزل قرية صفت تراب بمركز المحلة الكبرى، بعد التأكد من وجود 18 إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب الاشتباه في إصابة 62 آخرين.

وجاء قرار العزل، بعد ساعات من رعب أهالي القرية بمجرد ظهور أعراض الفيروس على أحد المواطنين، وتبين مخالطته للعشرات من الجيران وأهالي القرية.

وفرضت قوات الأمن منذ الصباح كردونا أمنيا على محيط القرية، بمنع دخول أو خروج مواطنيها، فيما تقرر منح الموظفين الحكوميين فيها إجازة رسمية، لحين اتخاذ قرارات جديدة بشأن الأوضاع في القرية، في حين فرضت العزل الصحي على قرى بعد تزايد أعداد المصابين بالفيروس.

وسجلت مصر حتى مساء الاثنين 2190 إصابة بالفيروس، ووفاة 164 حالة، وشفاء 488 حالة بخروجهم من مستشفيات العزل، فيما تحولت نتيجة 622 حالة من إيجابية إلى سلبية.