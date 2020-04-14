مصر.. صرف 6 آلاف دولار للطبيب المتوفى بكورونا و1000 للمصاب

قررت كل من نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية في مصر، دعم حالات الوفاة جراء كورونا من أعضائها بـ100 ألف جنيه (6 آلاف دولار)، والمصاب بـ20 ألف جنيه (ألف دولار).

ونص القرار الصادر، اليوم الثلاثاء، على صرف 20 ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية، لكل عضو (بشري، أسنان، صيدلي، بيطري) يصاب بالكورونا؛ شريطة أن يكون ممارسًا للمهنة داخل الجمهورية ويتمّ حجزه بأحد مستشفيات العزل".

كما يشمل القرار صرف 100 ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو (بشري، أسنان، صيدلي، بيطري) يتوفى بسبب الكورونا شريطة أن يكون ممارسًا للمهنة داخل مصر.

وطالبت نقابة الأطباء، الجهات المختصة بسرعة صرف المستحقات المالية المقررة للأطباء العاملين بمستشفيات العزل طبقًا لما تمّ الإعلان عنه عند بداية الجائحة.

وأكّدت، أن الفريق الطبي مازال يتحمل مسؤولياته في الصفوف الأولى؛ دفاعًا عن الوطن الغالي من خطر الوباء.