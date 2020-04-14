الكويت تسجل 55 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الكويتية 55 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 1355 مع تسجيل حالة وفاة جديدة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، قال الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، الیوم الثلاثاء، إن حالات الإصابة الجدیدة ھي 3 حالات مرتبطة بالسفر (حالتان لمواطنین كویتیین مرتبطتان بالسفر إلى المملكة المتحدة) و(حالة لمواطن كویتي مرتبطة بالسفر إلى فرنسا) وھي جمیعًا قادمة من رحلات الإجلاء الجوي الأخیرة، وكانت تحت الحجر الصحي المؤسسي.

وأضاف، أن ھناك 43 حالة مخالطة لحالات ثبتت إصابتھا بالفیروس ھي (حالتان لمواطنین كویتیین) و(26 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندیة) و(أربع حالات لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة) و(ثلاث حالات لمقیمین من الجنسیة الباكستانیة) و(ثلاث حالات لمقیمین من الجنسیة المصریة) و(حالة واحدة لمقیم من الجنسیة الإیرانیة) و(حالة واحدة لمقیم من الجنسیة النیبالیة) و(حالة واحدة لمقیم من الجنسیة الأفغانیة) و(حالة واحدة لمقیم من الجنسیة الفلبینیة) و(حالة واحدة لمقیم من الجنسیة الصینیة).

وأوضح السند، أن الحالات قید التقصي الوبائي بلغ عددھا 9 حالات (حالة لمواطن كویتي) و(ثلاث حالات لمقیمین من الجنسیة الھندیة) و(حالتان لمقیمین من الجنسیة المصریة) و(حالة لمقیم من الجنسیة اللبنانیة) و(حالة لمقیم من الجنسیة الباكستانیة) و(حالة لمقیم من الجنسیة البنغلادیشیة) وجمیع تلك الحالات قید البحث عن أسباب العدوى.

وذكر أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 3 حالات بتسجیل وفاة مواطنة كویتیة مصابة بالفیروس عمرھا 79 عامًا، كانت تتلقى العلاج في العنایة المركزة منذ أربعة أیام، بعد أن أعلنت أمس وفاة مواطن كویتي (50 عامًا) كان یتلقى الرعایة الطبیة بالعنایة المركزة للعلاج من الفیروس مدة 21 یومًا، والثالثة سجلت مطلع الشھر الجاري لمقیم ھندي، بعد إصابته بالمرض أیضًا.