إيران .. 98 وفاة و1574 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووزير الصحة يحذر من الأسوأ

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، الثلاثاء، تسجيل 98 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 4683 حالة، جراء تفشي فيروي كورونا المستجد، كما أشار إلى أنه في الوقت ذاته تم تسجيل 1574 حالة إصابة أخرى بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 74877 شخصا. وكشف جهانبور عن وجود 3691 من المصابين بفيروس كورونا بحالة صحية حرجة. وفي سياق متصل، قال وزير الصحة سعيد نمكي، الثلاثاء: "علينا الاستعداد لأسوأ الظروف وأصعب الأيام"، مضيفا "لا أحد يعلم كيف سيتعامل فيروس كورونا مع البشرية مستقبلا، ولا نعلم ما إذا كان موسم الحر سيقضي عليه أم لا؟".