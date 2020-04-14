10 إصابات كورونا جديدة في فلسطين ترفع الإجمالي إلى 284 حالة

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 284.

وقال إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الوزراء الفلسطينية، في مدينة رام الله، إنه "تم تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 284".

ومن بين مجمل الإصابات، 13 حالة في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.

ويوم الاثنين، سجلت الحكومة الفلسطينية 36 إصابة أخرى في مدينة القدس، غير مؤكدة، وغير مشمولة بالعدد الإجمالي بسبب القيود الإسرائيلية، التي تمنع السلطات الفلسطينية من العمل هناك.‎