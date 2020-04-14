روسيا.. ارتفاع عدد مصابي "كورونا" إلى 21102

روسيا.. ارتفاع عدد مصابي "كورونا" إ...

المصدر: رويترز

قال مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا، إن البلد سجل اليوم الثلاثاء 2774 حالة إصابة جديدة بالمرض، في زيادة يومية قياسية، ليصل العدد الإجمالي للحالات هناك إلى 21102 حالة.
وذكر أنه جرى تسجيل 22 وفاة جديدة لتصل حصيلة الوفيات إلى 170 شخصا.‎

 

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