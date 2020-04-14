السلطات المصرية تغلق مستشفى بالإسكندرية بعد إصابة ممرض بكورونا

قررت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة، عزل 22 عاملا بمستشفى في الإسكندرية بعد أن تبينت إصابة ممرض بقسم الاستقبال بفيروس كورونا.

وقال مدير المستشفى ميلاد عبده إن الممرض ظهرت عليه الأعراض بقسم الاستقبال أثناء تأدية عمله وبإجراء التحاليل ظهرت النتيجة إيجابية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يقدمه الإعلامي "أحمد موسى":، أن هناك 24 عاملا بقسم الاستقبال من المخالطين للممرض يخضعون الآن للحجر المنزلي، كاشفا أن وزارة الصحة أغلقت المستشفي لحين الانتهاء من التعقيم والتطهير وستعود إلى الخدمة لاحقا.

وكشف أن المستشفى من المقرر أن يكون مغلقا لمدة 14 يوما وهي فترة حضانة الفيروس، معقبا أن الأطقم الطبية تؤدي واجبها تجاه الوطن من العمل في ظل كورونا.

وأعلنت مصر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا، جميعهم من المصريين.

وكشف بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية ، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليسجل 622 حالة، من ضمنهم 488 متعافيًا.

وأوضح البيان أن العدد الإجمالي الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 2190 حالة من ضمنهم 488 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي ، فضلا عن 164 حالة وفاة.