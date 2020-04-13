أعلنت الحكومة الفلسطينية، الإثنين، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 310 مصابين، بعد تسجيل إصابة جديدة في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب من مدينة الخليل كان يعمل داخل الخط الأخضر.

وأضاف: أن "الشاب (27 عاما) كان يعمل في مهنة الدهان، داخل الخط الأخضر، وعاد إلى الخليل صباح يوم الجمعة الماضي، ودخل في الحجر المنزلي، إلى أن ظهرت عليه بعض الأعراض اليوم، حيث تم إجراء الفحوصات اللازمة له وتبينت إصابته بفيروس كورونا".

وتابع، أنه "بتسجيل الإصابة الجديدة، يرتفع عدد الإصابات إلى 274 إصابة مؤكدة في جميع محافظات الوطن، إضافة إلى 36 إصابة في مدينة القدس المحتلة، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى310 إصابات".

وأشار الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إلى أن عدد حالات التعافي بلغ حتى اليوم 58 حالة، أي ما نسبته 21% من مجمل الحالات المؤكدة.