العراق يسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن العراق اليوم الإثنين، تسجيل 26 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تسجيل 77 حالة شفاء من الفيروس "الفتاك".

وقالت وزارة الصحة والبيئة، إن 77 مصابا تماثلوا للشفاء دفعة واحدة في مختلف مناطق البلاد، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 717 حالة.

وهناك 583 مصابا مازالوا في الحجر الصحي، أغلبهم يتواجدون في المناطق الشعبية المكتظة بالسكان وهو يشكل مأزقا للحكومة، في حين بلغت حالات الوفاة جراء الفيروس التاجي 78 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 2376 فحصا طبيا في عموم مناطق العراق ومن ضمنها إقليم كردستان.

ومنذ أيام بدأت مؤشر الإصابات بالتناقص، حيث تفرض الحكومة حظرا على التجوال، وتسمح لعدة فئات من المجتمع فقط بالخروج، مثل عناصر الأمن، والأطباء، والصحفيين وغيرهم.

بدوره، قال وزير الصحة العراقي جعفر صادق علاوي، إن "ما نسجله من أرقام إصابات ووفيات بفيروس كورونا في العراق عدده قليل جدا قياسا بحجم ما تسجله دول إقليمية وأخرى على مستوى العالم أكثر تطورا طبيا".

وأضاف في تصريح تلفزيوني، أن "العراق حصل على شهادة عالمية بالانتصار على المرض، لكنه مازال خطيرا وموجودا وهو يفاجئنا بتغييرات ويتطور".

وأشار الوزير إلى أن المطلوب هو "الصبر لمنتصف أيار المقبل أو بداية حزيران، وربما بعدها وفقا لما يراه الخبراء والمختصون العراقيون لنتجاوز خطر كورونا، ونعتقد أن العراقيين سيضطرون إلى البقاء في بيوتهم خلال شهر رمضان القريب لأن الخطر مازال مستمرا".

وبين أن الوزارة كانت تعاني من مشكلة قلة التخصيصات، قبل أن تتظافر الجهود في مواجهة الفيروس، ووصلت تبرعات بقيمة 67 مليون دولار حتى الآن، لافتا إلى أن الوزارة لا تعارض اقتراح بعض المتبرعين بأن يتم صرف الأموال عبر منظمة الصحة العالمية.

وأعلن عن وجود خطة لدى الوزارة "تحد من استيراد الدواء وتسمح للعراق بالاعتماد على الدواء المحلي بنسبة 80-90%".

ويقع العراق في مراتب متأخرة ضمن التصنيف العالمي في تقديم الرعاية الصحية، مع الصومال، وأذربيجان.