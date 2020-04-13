إيطاليا تسجل أقل عدد إصابات بفيروس كورونا في نحو أسبوع

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في إيطاليا بواقع 566 حالة، يوم الإثنين، بعدما بلغ 431 في اليوم السابق، لكن عدد الإصابات الجديدة تراجع إلى 3153 بالمقارنة مع 4092 أمس.

وبذلك تسجل البلاد أقل عدد لحالات الإصابة الجديدة، منذ السابع من أبريل/ نيسان.

وقالت وكالة الحماية المدنية: إن العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور التفشي يوم 21 فبراير/ شباط ارتفع إلى 20465، وهي ثاني أكبر حصيلة وفيات بالمرض على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

وقفز عدد حالات الإصابة المؤكدة رسميا في إيطاليا إلى 159516، وهي ثالث أكبر حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

وتراجع عدد المصابين في وحدات العناية المركزة إلى 3260، يوم الإثنين، مقابل 3343، أمس الأحد، لتسجل البلاد بذلك تراجعا لليوم العاشر على التوالي.

كما ارتفع عدد من تعافوا من المرض بين المصابين إلى 35435، مقابل 34211 في اليوم السابق.