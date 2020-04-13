سنغافورة تسجل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا‎

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سجلت وزارة الصحة في سنغافورة 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الإثنين ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 2918، وذلك في أكبر زيادة يومية لعدد الإصابات هناك. وعدد كبير من الحالات الجديدة له علاقة ببؤر للمرض في مساكن للعمال المهاجرين.