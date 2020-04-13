سنغافورة تسجل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا‎

سنغافورة تسجل 386 إصابة جديدة بفيرو...

المصدر: رويترز

سجلت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الإثنين 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 2918، وذلك في أكبر زيادة يومية لعدد الإصابات هناك.

وعدد كبير من الحالات الجديدة له علاقة ببؤر للمرض في مساكن للعمال المهاجرين.

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