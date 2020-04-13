الجزائر.. 20 وفاة جديدة بكورونا وارتفاع الإصابات إلى 1983

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أعلنت اللجنة الحكومية في الجزائر للرصد والمتابعة اليوم الإثنين عن 20 وفاة جديدة بفيروس كورونا و89 إصابة مؤكدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 313 وعدد الإصابات إلى 1983 حالة مؤكدة. وكشف الناطق باسم اللجنة الحكومية جمال فورار عن تعافي 10 مصابين؛ ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 601. وجرى الكشف عن استمرار خضوع 1069 شخصا للعلاج بدواء الكلوروكين؛ في وقت أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن إعادة تنظيم شامل لقطاع الصحة في بلاده؛ وإقرار إجراءات جديدة لتحصين المحافظات؛ بعدما طوق الفيروس القاتل ما لا يقل عن 46 ولاية.