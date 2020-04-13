الإمارات تسجل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا.. وقرارات جديدة بشأن الإقامات وبطاقات الهوية

اتخذت الحكومة الإماراتية اليوم الإثنين عدة قرارات تتعلق بأمور الإقامات وبطاقات الهوية في ظل الإجراءات المتبعة لاحتواء فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، تحدثت خلالها الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، إلى جانب العميد خميس الكعبي المتحدث الرسمي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقال الكعبي: "تم اتخاذ مجموعة من القرارات للتخفيف على المقيمين على أرض الدولة من الآثار المترتبة على التدابير الدولية المتخذة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، خاصة في أعقاب الإغلاق شبه الكلي لحركة الملاحة الجوية".

وأضاف: "تم اعتبار إقامة الوافدين، سواء كانوا متواجدين داخل الدولة أو خارجها سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، متى صادف تاريخ انتهائها بعد الأول من مارس 2020، فيما تعتبر التأشيرات وأذونات الدخول للمتواجدين داخل الدولة سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، متى صادف تاريخ انتهائها بعد الأول من مارس 2020".

وتابع: "كما تم اعتبار جميع بطاقات الهوية المنتهية في الأول من مارس لهذا العام سارية المفعول لغاية نهاية ديسمبر 2020".

وأشار بالقول: "تلقينا طلبات من المقيمين والزائرين المتواجدين في الدولة للالتحاق بأسرهم في موطنهم في ظل الظروف الحالية، ونحن نعمل على التنسيق لهذه الطلبات".

من جانبها، أعلنت الدكتورة فريدة الحوسني عن ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 852 حالة بعد تسجيل 172 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

كما أعلنت الدكتورة الحوسني خلال الإحاطة عن وفاة 3 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة نتيجة فيروس كورونا المستجد، وبالتزامن مع الأمراض المزمنة التي كانوا يعانون منها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 25 حالة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية مساء الإثنين، عن تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تعود لجنسيات مختلفة، وتخضع جميعها للرعاية الصحية اللازمة.

وقالت الوزارة إنه "تم التعرف على الحالات الجديدة من خلال توسيع نطاق الفحوص في الدولة، وفحص المخالطين لإصابات أعلن عنها سابقا، وبذلك يبلغ مجموع عدد الحالات التي تم تشخيصها في الدولة 4521 حالة".